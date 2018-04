L’intelligence économique consiste en « la maitrise et la protection des informations stratégiques utiles aux décideurs publics et privés ». Une telle démarche peut naturellement (...)

40 - Visite de l’entreprise Dassé à Castets

le jeudi 26 avril 2018

Le pôle CREAHd (construction, ressources, environnement, aménagement & habitat durables) organise un “P’tit Dèj” au sein de l’entreprise Dassé, le jeudi 26 avril. L’activité de cette société située sur la commune de Castets s’articule autour de la conception, fabrication et réalisation de constructions industrialisées en structure bois certifié PEFC. Elle est positionnée sur le segment des établissements recevant du public (ERP) tels que les bâtiments scolaires, crèches, bureaux, maisons de santé, cliniques vétérinaires... mais aussi depuis plus récemment sur le logement avec notamment la livraison de 2 résidences de 22 et 24 logements prévue en 2018 (1ère VEFA de logements locatifs sociaux réalisée en 2016). Cette matinée commencera par une présentation de la société accompagnée d’une séquence de questions/réponses qui sera suivie par une visite de l’usine.

Inscriptions : www.creahd.com/ptit-dej-dasse