33 - Rencontre entreprises EdTech et acheteurs éducation-formation à Talence

du jeudi 3 mai 2018 au vendredi 4 mai 2018

Rencontre entreprises EdTech et acheteurs éducation-formation à Talence Le cluster EdTech Nouvelle-Aquitaine organise une rencontre “EdTech entreprises & Acheteurs éducation-formation” le jeudi 3 et le vendredi 4 mai à Talence. La direction du numérique pour l’Education avec la mission des achats du ministère de l’Éducation Nationale et du ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation seront présentes pour rencontrer les entreprises EdTech et robotique de Nouvelle-Aquitaine. Cet événement est ouvert “à toute structure souhaitant développer des outils éducatifs et de formation en France, en Nouvelle-Aquitaine et/ou rencontrer les acteurs de l’éducation autour de coopération et de développement d’initiatives”.

Objectif. Rencontrer “en face à face les acteurs du ministère” afin de notamment s’informer sur les conditions d’accès aux marchés publics.

Programme. Outre les rendez-vous BtoB entre acteurs et acheteurs des solutions d’éducation et de formation (la mission des achats du ministère de l’Education Nationale et du ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation ; la direction du numérique pour l’Education ; acheteurs de collectivités locales françaises ; acheteurs privés...) plusieurs rencontres rythmeront ces 2 journées. Une table ronde abordera les “Achats publics innovants, comment renforcer la confiance entre les acteurs économiques ?” où seront réunis autour de Pierre Pelouzet, médiateur des entreprises “placé auprès du ministre de l’Economie et des Finances”, président de l’Observatoire des achats responsables et vice-président de Pacte PME plusieurs intervenants : Marie Mérouze, fondatrice de Marbotic et présidente du cluster EdTech Nouvelle-Aquitaine ; Jérôme Laplace, dirigeant de Génération Robots ; Philippe Ajuelos, chef de la Mission des achats et responsable ministériel des achats ; Gérard Blanchard, vice-président du Conseil régional Nouvelle-Aquitaine en charge de l’Enseignement Supérieur ; Fabien Audat, développeur de marchés / référent thématique French Tech au SPN... Au programme également, “Pitch de start-up/Projets du cluster EdTech Nouvelle-Aquitaine face aux acteurs du ministère” ainsi que plusieurs “Ateliers ouverts sur la coopération avec les entreprises de la filière”. A signaler qu’un dîner sera organisé le jeudi 3 mai en présence de Catherine Fabre, députée LREM de la deuxième circonscription de la Gironde, rapporteure des projets “apprentissage” et “formation professionnelle” sur le “projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel”.

Information et inscriptions : contact@cluster-edtech.fr