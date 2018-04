L’intelligence économique consiste en « la maitrise et la protection des informations stratégiques utiles aux décideurs publics et privés ». Une telle démarche peut naturellement (...)

86 - Crash-test entrepreneur à Montmorillon

le vendredi 13 avril 2018

La CCI de la Vienne organise le vendredi 13 avril (sur rendez-vous) à Montmorillon un “Crash-test entrepreneur” pour mettre “votre projet à l’épreuve de professionnels”. L’objectif est de s’entraîner à présenter son projet dans un temps limité en étant clair, précis, concis et convaincant (pitch du projet). C’est aussi l’occasion de “valoriser la cohérence entre le projet et son auteur” (caractéristiques et compétences entrepreneuriales), “pouvoir mettre en valeur les points forts du projet et en identifier les faiblesses”, enfin de bénéficier de conseils de professionnels “afin d’optimiser sa démarche et sécuriser son projet”.

Inscriptions : 05 49 23 43 22