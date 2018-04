L’intelligence économique consiste en « la maitrise et la protection des informations stratégiques utiles aux décideurs publics et privés ». Une telle démarche peut naturellement (...)

33 - Rencontres d’entrepreneurs du numérique Afrique-France

le vendredi 13 avril 2018

La Ville de Bordeaux et Bordeaux entrepreneurs organisent le vendredi 13 avril à Bordeaux les “Rencontres d’entrepreneurs du numérique Afrique-France”. Cette 4e édition portera sur le thème “L’innovation sociale au cœur du développement numérique des territoires africains”. Lors de cette soirée, une table ronde réunira Alexandre de Roumefort, président de Bordeaux Entrepreneurs, et Christian Jekinnou, coordinateur du programme Afrique du fonds d’amorçage Afric’Innov. A signaler également que les lauréats du programme de résidence entrepreneuriale Bordeaux-Afrique seront présents pour une session de pitchs. Enfin, Alain Juppé, maire de Bordeaux, et Pierre de Gaétan Njikam, son adjoint en charge de l’Afrique, se livreront à une séance de questions/ réponses.

+ Cet événement s’inscrit dans le cadre de la journée nationale des diasporas africaines.

Inscriptions : contact@bordeaux-entrepreneurs.org