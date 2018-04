L’intelligence économique consiste en « la maitrise et la protection des informations stratégiques utiles aux décideurs publics et privés ». Une telle démarche peut naturellement (...)

23 - Guéret : “Les après-midi de la création”

La CCI de la Creuse organise à Guéret plusieurs rencontres autour de la création d’entreprise. Les porteurs de projet bénéficieront d’une vision complète des différentes questions à se poser avant de se lancer : “Quelles sont mes compétences, mes motivations, le soutien de mon entourage ? quel produit ou service sera à la base de mon projet ? Pourquoi et comment réaliser une étude de marché ?” ou encore “A quoi vont me servir les éléments chiffrés que je vais obtenir grâce à mon étude de marché ? Comment organiser mon entreprise et quelles seront les conséquences de mon choix juridique, fiscal, social ? Pourrais-je bénéficier d’aides financières ? Quelles sont les différentes possibilités pour financer le démarrage de mon entreprise ?”. L’objectif est de disposer à la fin de la réunion de premiers éléments de réponse et d’orientation.

Les prochains rendez-vous sont programmés à Guéret, les mardis 10 avril, 24 avril, 15 mai et 29 mai.

Inscriptions : www.creuse.cci.fr