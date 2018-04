33 - “Données spatiales, un accélérateur d’innovation”

le mardi 24 avril 2018

Le cluster TOPOS (Domaine d’excellence Digital Aquitaine), Aerocampus Aquitaine et Aerospace Valley organisent le mardi 24 avril à Latresne une matinée d’échanges sur le thème “Données spatiales, un accélérateur d’innovation”. Les données d’observation de la terre “sont aujourd’hui indispensables pour suivre l’évolution du climat sur la planète, construire les transports intelligents de demain, rendre l’agriculture plus écologique, exploiter les océans de manière durable, anticiper et répondre aux catastrophes naturelles (...) l’exploitation de ces données et la mise en place de ces solutions représentent de nombreuses opportunités pour les entreprises de la Nouvelle-Aquitaine”. Pour mesurer l’ensemble des enjeux, trois tables rondes sont au programme. La première sera consacrée au Booster NOVA* qui sera présenté par ses partenaires Aerospace Valley, TOPOS et Aerocampus Aquitaine. La seconde s’intéressera au thème “Donnée spatiale et big data, un atout pour booster la compétitivité des entreprises” avec notamment les intervenants Frédéric Adragna du CNES (senior manager, direction de l’innovation, des applications et de la science) et Fabien Cauchi, fondateur de Metapolis (société bordelaise de conseil et de services spécialisée dans l’accompagnement des projets de transformation numérique des territoires). Et la troisième abordera “La donnée spatiale au service de la transition écologique en Nouvelle-Aquitaine” où des témoignages d’entreprises (I-Sea, Telespazio, Geosat) illustreront les échanges.

* Le Booster NOVA est un “consortium unique dont la vocation est l’émergence de services et de start-up ambitieuses à vocation mondiale, tirant parti de savoir-faire régionaux exclusifs dans les domaines des applications spatiales, du numérique et de l’internet des objets”.

