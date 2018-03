86 - Workshop : solutions de localisation indoor/outdoor

le jeudi 5 avril 2018

Le pôle de compétitivité ALPHA-Route des Lasers & des Hyperfréquences, l’institut de recherche XLIM avec le soutien de la fédération MIRES (laboratoires en mathématiques et sciences du numérique de Poitiers, Limoges et la Rochelle), Teslonix et la Technopole Grand Poitiers organisent un workshop dédié aux “Solutions de localisation indoor/outdoor”, le jeudi 5 avril à Poitiers. Le contexte : “Le développement important de solutions de localisation indoor et outdoor et de leurs applications nécessite un effort d’innovation croissant pour répondre aux besoins”. L’objectif de cette journée est de favoriser l’émergence de projets collaboratifs. Dans cette pespectives, des partenaires industriels ainsi que des laboratoires de recherche apporteront leur expertise sur les usages, les technologies et les techniques de localisation.

Information et inscriptions : 05 87 21 21 60