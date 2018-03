L’intelligence économique consiste en « la maitrise et la protection des informations stratégiques utiles aux décideurs publics et privés ». Une telle démarche peut naturellement (...)

64 - Forum de l’emploi (1ère édition) à Hendaye

le jeudi 12 avril 2018

Le Centre d’Appui à l’activité et à l’emploi Hendaye-Pays Basque organise, en partenariat avec la CCI Bayonne Pays Basque, l’Union des industries et métiers de la métallurgie (UIMM), la Communauté d’agglomération Pays Basque, et en lien avec Pôle emploi, un “Forum de l’emploi” le jeudi 12 avril à Hendaye. L’objectif ? “Favoriser les contacts entre les demandeurs d’emploi et les entreprises”. A cette occasion, plusieurs entreprises du territoire seront présentes. Elles présenteront leur activité, proposeront des offres d’emploi et rencontreront les candidats potentiels.

Information :hbroquet@hendaye.com (Hélène Broquet)