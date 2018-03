L’intelligence économique consiste en « la maitrise et la protection des informations stratégiques utiles aux décideurs publics et privés ». Une telle démarche peut naturellement (...)

19 - RPS - Petit déjeuner de la prévention à Brive

le jeudi 5 avril 2018

L’Aract Nouvelle-Aquitaine et la Carsat Centre-Ouest organisent, en partenariat avec la CCI Corrèze et le Medef Limousin, un “Petit déjeuner de la prévention”, le jeudi 5 avril à Brive la Gaillarde. “Stress au travail, épuisement professionnel, conflits entre salariés...”, Il s’agira à partir de cas pratiques de réfléchir sur la question des risques psychosociaux (RPS - définition, causes, conséquences, points de vigilance...) afin de savoir concrétement “comment agir pour prévenir au sein de votre entreprise, association, établissement”.

Information et inscriptions : 05 55 45 52 20