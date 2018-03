L’intelligence économique consiste en « la maitrise et la protection des informations stratégiques utiles aux décideurs publics et privés ». Une telle démarche peut naturellement (...)

87 - Tout savoir sur le compte personnel de formation

le lundi 9 avril 2018

Dans le cadre du programme Les lundis de la CCI, la CCI Limoges Haute-Vienne organise une rencontre sur le thème “Tout savoir sur le compte personnel de formation”, le lundi 9 avril à Limoges. Le CPF (accessible à tous) a fait l’objet d’améliorations avec la réforme de la formation professionnelle du 5 mars dernier “annonçant un CPF en euros et plus en heures”. Isabelle Mazeau de Prisme Limousin (Centre régional de ressources emploi et formation) présentera le CPF (Qu’est ce que c’est ? Comment ça marche ? A qui il s’adresse ?), les formations éligibles, expliquera comment on l’utilise avec un focus sur les outils associés et terminera son intervention avec les dernières actualités.

