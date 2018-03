33 - L’humanisme dans les organisations à Talence

du jeudi 5 avril 2018 au vendredi 6 avril 2018

Kedge Business School, en partenariat avec l’association Humanisme et Gestion, accueille les 15e Journées Humanisme et Gestion, le jeudi 5 et le vendredi 6 avril à Talence. Elles s’articuleront autour du thème “Un management responsable ou des habits neufs de l’humanisme dans les organisations”. Cette manifestation réunira une centaine de chercheurs et de professionnels du management lors d’ateliers et de tables-rondes, Les échanges porteront sur la théorie et les pratiques de la RSE.

+ Zahir Yanat, Président d’Humanisme et Gestion : “L’entreprise moderne, dans sa course à la rentabilité à court terme, ne s’est pas construite sur un modèle humaniste mais sur une vision mécaniste, si bien qu’aujourd’hui, face à la mondialisation et à la complexité des marchés, l’entreprise est contrainte de changer en profondeur son mode d’organisation et de fonctionnement pour gagner en créativité. Nous constatons l’émergence d’un nouveau paradigme : ce n’est plus l’entreprise qui serait affaire de société, c’est la société qui serait affaire d’entreprise”.

Inscriptions : www.humanisme-et-gestion.kedgebs.com