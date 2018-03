33 - Martillac : les Vinitiques#13, vin & numérique en Nouvelle-Aquitaine

le mardi 24 avril 2018

Les Vinitiques auront lieu le mardi 24 avril sur le site de la Technopole Bordeaux Montesquieu à Martillac. Cette 13e édition portera sur le thème “Les applications satellitaires pour la viticulture”. L’événement est organisé par le cluster Inno’vin Cognac + Bordeaux Nouvelle-Aquitaine, Digital Aquitaine, les sites technopolitains Bordeaux Montesquieu et Unitec avec les soutiens notamment de Bordeaux Métropole, la Région Nouvelle-Aquitaine, la Communauté d’agglomération Grand Cognac et le BNIC.

Objectif. Informer sur “les formes de préconisation innovantes en viticulture”. Programme. “On entend souvent parler de drones, de télédétection, de carte de vigueur et de big data… mais particulièrement, quel rôle les applications satellitaires peuvent-elles jouer ?...”. Frédéric Adragan du Centre national d’études spatiales se chargera de présenter le thème et Delphine Preterre de Fruition Sciences se chargera d’expliquer comment “Utiliser les données satellitaires pour remplacer les capteurs au sol”. Egalement, une table ronde s’articulera autour du sujet “Utiliser les données satellitaires à large échelle pour des applications collectives et individuelles”. Il s’agira notamment d’identifier ce “au’apportent les grosses résolutions ?”, et de répondre aux questions “quel intérêt des images récurrentes ?” et “quelles limites des données à basse résolution ?”.

Information et inscriptions : www.innovin.fr