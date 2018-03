L’intelligence économique consiste en « la maitrise et la protection des informations stratégiques utiles aux décideurs publics et privés ». Une telle démarche peut naturellement (...)

17 - La protection sociale du dirigeant : préparer l’avenir

le jeudi 26 avril 2018

La CCI de La Rochelle organise le jeudi 26 avril à La Rochelle un petit déjeuner sur le thème “La protection sociale du dirigeant : préparer l’avenir”. Thierry Pin, animateur commercial en protection sociale à la Société Générale, abordera le sujet en 3 points : le régime de prévoyance (comparatif entre statut salarié et travailleur non salarié), le système de retraite par répartition (perspectives horizon 2050) et le capital retraite où il présentera notamment un panorama des solutions individuelles et collectives avec comparatif.

Information et inscriptions : 05 46 00 53 85