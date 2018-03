86 - Marché médical : la réglementation des produits

le mardi 10 avril 2018

Le Centre d’entreprises et d’innovation (CEI) et CAP’TRONIC* organisent un séminaire le mardi 10 avril à Chasseneuil du Poitou. Il portera sur le thème “Les dispositifs médicaux : principes, réglementations et nouveautés”. Au cours de cet après-midi, trois points seront développés. Il s’agira tout d’abord d’aborder le “Contexte général et réglementaire sur les dispositifs médicaux” : le dispositif médical, sa définition - le cadre réglementaire actuel - le marquage CE des dispositifs médicaux - le futur cadre réglementaire des DM. Puis “Les grands principes du RGPD appliqués aux dispositifs médicaux” où seront évoqués les notions essentielles sur le traitement des données de santé et le RGPD et son impact (ce qui change et ce qui ne change pas). Un ou plusieurs exemple(s) d’identification de traitement de données sera(ont) aussi présenté(s). Enfin la partie “Le développement et la fabrication de dispositifs médicaux selon l’ISO 13485 et les principales normes applicables aux dispositifs électromédicaux” (définitions et contenus) permettra aussi de faire un focus sur la “Famille de norme 60601 / ISO 62304”.

+ CAP’TRONIC est un programme national porté par l’association Jessica France. Il a pour objectif d’aider les PME “à améliorer leur compétitivité grâce à l’intégration de solutions électroniques et de logiciel embarqué dans leurs produits”.

Information et inscriptions : 05 49 49 64 46