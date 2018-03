L’intelligence économique consiste en « la maitrise et la protection des informations stratégiques utiles aux décideurs publics et privés ». Une telle démarche peut naturellement (...)

33 - Quel avenir ? Emploi des femmes de + 45 ans

le jeudi 19 avril 2018

Force Femmes, association d’aide pour le retour à l’emploi et la création d’entreprise, organise un forum sur le thème “Quel avenir pour l’emploi des femmes de plus de 45 ans ?”. Une table ronde réunira plusieurs experts et des ateliers pratiques, un café-réseau ainsi que des stands partenaires sont également annoncés. Cet événement aura lieu le jeudi 19 avril à Bordeaux.

Inscriptions : www.forcefemmes.com