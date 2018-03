33 - Forum des projets urbains du Grand Ouest à Bordeaux

le mercredi 4 avril 2018

Le Forum des projets urbains du Grand Ouest se déroulera le mercredi 4 avril au Centre de Congrès Cité Mondiale à Bordeaux. Réservée aux professionnels, cette manifestation “réunit en un lieu unique l’ensemble des acteurs de la production urbaine dans le Grand Ouest”. Bordeaux Métropole est partenaire de l’événement.

Objectif. Le forum “réunit de nombreuses villes de la façade Atlantique autour d’une quinzaine de projets urbains”. Il vise à ce que partenaires, concepteurs, investisseurs, promoteurs, commercialisateurs et prestataires se rencontrent “dans une saine émulation de projets”. C’est un lieu d’échanges et de débats.

Programme. “Quelle forme prend la métropolisation en Nouvelle-Aquitaine et sur tout le pourtour de l’Atlantique ? Quelles politiques urbaines sont déployées ? Quels projets de nouveaux quartiers sont développés ? Quel rapport tisser avec l’océan et quel paysage façonner vers les terres ?...” Toutes ces questions seront évoquées lors de ce forum. Les présentations des projets du Grand Ouest et des principales opérations en cours préciseront les contextes et les objectifs, les enjeux et les montages, les risques, les obstacles et les solutions, les acteurs concernés, les programmes et les calendriers. Parmi les projets au programme de l’année 2018 : “Bordeaux Brazza”, “Le Belvédère, nouveau quartier métropolitain”, “La Confluente” (Libourne), “Ecoquartier de la Marquina” (Marennes)...

+ Alain Juppé, président de Bordeaux Métropole et maire de Bordeaux, interviendra lors de la séance d’ouverture de la manifestation.

Information : www.projetsurbains.com/go