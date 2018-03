L’intelligence économique consiste en « la maitrise et la protection des informations stratégiques utiles aux décideurs publics et privés ». Une telle démarche peut naturellement (...)

33 - 1ère édition du Digital Trophy

le jeudi 19 avril 2018

L’ESCEN (Ecole supérieure de commerce et d’économie numérique) organise le “Digital Trophy”, le jeudi 19 avril à Bordeaux. Cet événement vise à récompenser des “jeunes pousses de l’écosystème numérique bordelais” qui seront nominées dans 3 catégories différentes et parrainées chacune par un expert : Performance - SEO - Ergonomie (Opquast) / Parcours client - e-commerce (Sports Aventure) / e-mailing (Dolist - lire par ailleurs le 16h/APS n° 3681). Outre la remise des récompenses aux entrepreneurs lauréats qui présenteront leurs projet et leur équipes, cette soirée sera “également placée sous le signe de l’échange avec du networking et un cocktail dinatoire”.

Inscriptions : www.digitaltrophy.fr