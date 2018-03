87 - Comment financer votre innovation ? (CIR-CII-JEI)

le mercredi 4 avril 2018

Le pôle de compétitivité ALPHA - Route des Lasers & des Hyperfréquences, le Pôle Européen de la Céramique et Ester Technopole organisent le mercredi 4 avril à Limoges un P’tit déj d’information. Il portera sur le thème “6 milliards d’aide fiscale à l’innovation. Et moi, et moi, et moi ?”. Le cabinet Self&Innov présentera le Crédit d’Impôt Recherche (CIR), le Crédit d’Impôt Innovation (CII) et le statut de Jeune Entreprise Innovante (JEI). L’objectif ? Faire le point sur la situation de chaque participant et réaliser un diagnostic en ligne personnalisé. Celui-ci permettra de connaître les dispositifs qui peuvent être mis en place (éligibilité par dispositif, projet par projet) et à combien s’élève l’ensemble des aides fiscales.

Inscriptions : 05 87 21 21 60 - m.dumaure@alpha-rlh.com