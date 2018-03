L’intelligence économique consiste en « la maitrise et la protection des informations stratégiques utiles aux décideurs publics et privés ». Une telle démarche peut naturellement (...)

33 - Recyclage du BTP : potentialités et limites

le mardi 27 mars 2018

Unicem (Union nationale des industries de carrières et matériaux de construction) Aquitaine organise, en partenariat avec AMG (Association des maires de Gironde), le mardi 27 mars à Mérignac une “Rencontre avec les territoires”. Cette matinée d’informations et d’échanges s’articulera autour du thème “Recyclage des déchets du BTP : potentialités et limite”. Au programme : une visite de la plate-forme de recyclage SBVM (Société bordelaise valorisation matériaux) et une table ronde. Parmi les intervenants annoncés : Gérard César, président de l’AMG - Marie Récalde, adjointe au maire de Mérignac - Sébastien Perruchot, directeur de la cellule économique régionale de la construction (CERC) Nouvelle-Aquitaine.

Inscriptions : 05 56 44 95 50 - aquitaine@unicem.fr