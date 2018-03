33 - PME/ETI : Recruter pour croître et innover

le vendredi 6 avril 2018

A l’occasion de l’assemblée générale annuelle de l’ADI N-A (Agence de développement et d’innovation de Nouvelle-Aquitaine) qui aura lieu le vendredi 6 avril à Bordeaux, une table ronde sur le thème “Recruter pour croître et innover” sera organisée. Il s’agira d’aborder “Quelles approches innovantes mettre en œuvre dans les PME et ETI pour favoriser leurs recrutements ?”. A cette fin, quatre questions seront posées aux participants : Comment bâtir des offres de recrutement originales et alternatives, et jusqu’où aller ? ; Les leviers du numérique pour le recrutement, accessibles à tous ou réservés aux experts de la communication digitale ? ; Le levier de la formation pour recruter, comment et qui former en entreprise, jusqu’où ? ; Comment mobiliser des expertises RH pour recruter quand elles n’existent pas dans la structure ?. A signaler aussi qu’un focus est prévu sur la vision et les actions du Conseil régional.

Cet événement se déroulera en présence d’Alain Rousset, président du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine et président du Conseil de Surveillance d’ADI N-A, et de Jean-Luc Fouco, président du directoire d’ADI N-A.

