24 - Atelier à Coulounieix : le business canvas

le jeudi 5 avril 2018

La pépinière d’entreprises Cap@cités (service de la Communauté d’agglomération Grand Périgueux) organise le jeudi 5 avril à Coulounieix Chamier un ”Atelier modèle économique”. Lors de cette matinée, Najlaa Benyahia de Coop’Alpha (société coopérative d’activité et d’emploi) décryptera le business canvas. Elle abordera comment “proposer une offre qui répond à un véritable besoin pour vos clients” et indiquera comment définir “ce que vous allez vendre, auprès de quels clients, dans quel but, de quelle manière et pour quel bénéfice”.

Inscriptions : www.pepinierecapacites.com