33 - Energie : Rencontre avec les syndicats départementaux

le vendredi 30 mars 2018

Le cluster Energie & Stockage organise en partenariat avec la Région Nouvelle-Aquitaine et l’Agence de développement et d’innovation (ADI Nouvelle-Aquitaine), le vendredi 30 mars à Bordeaux une rencontre avec les syndicats départementaux d’énergies du territoire. Cet atelier a pour objectif de faire découvrir les compétences et l’organisation régionale des 13 syndicats que compte la région, de comprendre leurs enjeux d’innovation et leurs besoins (en particulier sur les volets Smart grid, gestion de la Data, le stockage, l’optimisation de l’éclairage public, mobilité, autoconsommation…) et d’échanger sur des projets d’innovation à déployer sur les différents territoires. Un networking clôturera l’événement.

Information et inscriptions : l.thierry@adi-na.fr