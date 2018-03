L’intelligence économique consiste en « la maitrise et la protection des informations stratégiques utiles aux décideurs publics et privés ». Une telle démarche peut naturellement (...)

86 - Rencontres Réso’Eco à Châtellerault

le mardi 27 mars 2018le jeudi 5 avril 2018

La Communauté d’agglomération de Grand Châtellerault organise, en partenariat avec la CCI de la Vienne et le Pôle Eco-industries, les rencontres Réso’Eco le mardi 27 mars et le jeudi 5 avril à Châtellerault. Ces rendez-vous inter-entreprises au service de l’innovation et de l’économie ont pour objectif d’“Identifier de nouvelles opportunités d’affaires, transformer vos déchets en ressources, réaliser des économies sur vos matières premières, trouver des mutualisations (expertises, compétences, équipements, espace, logistique…) pour réduire vos coûts” et enfin d’“améliorer votre performance environnementale”.

Inscriptions : economie.grand-chatellerault.fr