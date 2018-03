L’intelligence économique consiste en « la maitrise et la protection des informations stratégiques utiles aux décideurs publics et privés ». Une telle démarche peut naturellement (...)

33- Promotion immobilière : les chiffres d’activités 2017

le vendredi 30 mars 2018

L’Observatoire Immobilier du Sud-Ouest (OISO) organise le vendredi 30 mars à Bordeaux une conférence où seront notamment présentés les chiffres d’activité 2017 en promotion immobilière et en terrain à bâtir en Gironde. Une table ronde sur le thème “Comment rêvez-vous Bordeaux en 2050 ?” est également au programme. Les intervenants annoncés pour cet événement sont : Jacques Mangon, vice-président à Bordeaux Métropole en charge de l’urbanisme réglementaire et de la stratégie foncière, et maire de Saint-Médard en Jalles - Michèle Laruë-Charlus, directrice générale adjointe de l’aménagement à Bordeaux Métropole en charge de la mission “Bordeaux 2050” - Robin Rivaton, co-fondateur de la Real Eastech et auteur du livre “L’immobilier demain“ - David Babin, vice-président French Tech Bordeaux - Philippe Buisson, président de la Communauté d’agglomération du Libournais (CALI) et maire de Libourne - Djamel Klouche, architecte urbaniste.

Inscriptions : v.sicard@observatoire-oiso.fr