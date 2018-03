L’intelligence économique consiste en « la maitrise et la protection des informations stratégiques utiles aux décideurs publics et privés ». Une telle démarche peut naturellement (...)

33 - Rencontres de l’emploi à Canéjan (2e édition)

le jeudi 5 avril 2018

Le Club des entreprises de Cestas et Canéjan (CE2C) organise les “Rencontres de l’emploi”, le jeudi 5 avril à Canéjan. Le principe ? le CE2C mobilise ses entreprises adhérentes mais également toutes les entreprises de Cestas et Canéjan autour de l’emploi et met gratuitement à disposition des espaces pour présenter leurs offres (emplois en CDD, CDI, contrat de professionnalisation - stages) et rencontrer les candidats. Pôle Emploi sera présent en vue d’ apporter toutes les informations utiles aussi bien pour les entreprises que pour les demandeurs d’emplois. Une quarantaine d’entreprises participeront à l’événement.

Information : www.club-entreprises-cestas-canejan.fr