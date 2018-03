L’intelligence économique consiste en « la maitrise et la protection des informations stratégiques utiles aux décideurs publics et privés ». Une telle démarche peut naturellement (...)

17 - Quel avenir pour la conquête spatiale ?

le mardi 27 mars 2018

La prochaine conférence organisée dans le cadre du programme Les Débats de l’Atlantique aura lieu le mardi 27 mars à La Rochelle. Elle portera sur le thème “Quel avenir pour la conquête spatiale ?” et sera assurée par Jean-François Clervoy. L’astronaute français fera partager son expérience des missions spatiales et les analogies avec le monde de l’entreprise. Cet événement est co-organisé par la CCI de La Rochelle et le groupe Sup de Co La Rochelle, en partenariat avec le Crédit Agricole Charente-Maritime Deux-Sèvres.

+ Jean-François Clervoy a volé deux fois à bord de la navette spatiale Atlantis en 1994 et 1997, puis une troisième fois en 1999 à bord de Discovery. Il est aujourd’hui senior astronaute de l’Agence Spatiale Européenne. Il est aussi Président de la société Novespace, chargée du programme de vols paraboliques sur l’avion A310 Zero-G.

Inscriptions : www.lesdebatsdelatlantique.fr