40 - Faites de la création et reprise d’entreprise

du mardi 27 mars 2018 au vendredi 30 mars 2018

La CCI et la CMA des Landes organisent plusieurs journées sur leur territoire autour du thème “Faites de la création et reprise d’entreprise”. Pour cette édition 2018, 40 spécialistes (avocats, organismes financiers et de garantie, sociaux et d’assurances, fédérations professionnelles, partenaires conseils...) ont été mobilisés pour répondre aux questions lors d’entretiens individuels ou pour animer divers ateliers sur ce sujet.

Ce salon itinérant fera différentes étapes : le mardi 27 mars à Seignosse, le mercredi 28 mars à Dax, le jeudi 29 mars à Mont de Marsan et le vendredi 30 mars à Biscarrosse.

Information : www.landes.cci.fr