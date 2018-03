64 - TechnoDay Aerospace Valley à Pau

le mercredi 4 avril 2018

TechnoDay Aerospace Valley se déroulera le mercredi 4 avril au Palais Beaumont à Pau. Organisé par le pôle de compétitivité mondial Aerospace Valley, cet événement qui allie technique et business est “à mi-chemin entre une convention d’affaires et un salon professionnel”. TechnoDay est dédié aux produits innovants à haute valeur ajoutée de l’aéronautique, de l’espace et des systèmes embarqués. Cette 3e édition s’articulera autour de 6 thématiques principales : Aéronautique / Espace et Applications Spatiales / Systèmes Embarqués et Technologies de l’Information / Défense / Diversification / Innovation.

Objectif. TechnoDay Aerospace Valley vise à faire “découvrir une sélection de technologies inédites applicables dans de nombreux domaines”, c’est un lieu où l’on peut ”créer de nouveaux partenariats et générer du business pour l’ensemble des acheteurs de l’industrie”, et “accéder à des contenus à forte valeur ajoutée grâce à la qualité des innovations présentées” et enfin c’est aussi l’occasion de “rencontrer les principaux acteurs de développement des filières Aéronautiques, Espace et Systèmes Embarqués”.

Programme. Plusieurs temps forts sont annoncés sur cette journée. Le matin, une session plénière sur le thème “Réussir ensemble” réunira deux intervenants : Erik Decamp, conférencier, photographe, auteur et guide de haute montagne (a participé à plus d’une quinzaine d’expéditions dans l’Himalaya, dans les Andes péruviennes, en Antarctique, au Groënland et en Afrique) et Magdalena Wilczek qui travaille dans l’aéronautique à l’international depuis plus de 10 ans (domaine de la supply chain pour les acteurs comme Thales ou Singapore Airlines, dans les secteurs militaire et civil...). L’aprés-midi sera consacrée à la visite d’exposition des produits innovants, aux rendez-vous BtoB et aux pitchs d’entreprises. Parmi les PME innovantes, les grands donneurs d’ordre et les principaux acteurs de l’innovation sont annoncés : AD Industrie, Algotech, Aquitaine Electronique, Centum Adeneo, CGI, Stelia Aerospace, Jidelec... + Aerospace Valley associe les régions Nouvelle-Aquitaine et Occitanie “constituant ainsi le premier bassin d’emplois européen dans le domaine de l’aéronautique, de l’espace et des systèmes embarqués : 130 000 emplois industriels, 1 600 établissements, 1/3 des effectifs aéronautiques français, plus de 50% dans le domaine spatial, 8 500 chercheurs et 2 des 3 grandes écoles françaises aéronautiques et spatiales”. Information et inscriptions : www.technoday.fr