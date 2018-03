24 - 2e Forum régional des filières bio à Mussidan

le mardi 27 mars 2018

Le 2e Forum régional des filières bio se tiendra le mardi 27 mars à l’Espace multiculturel Aliénor d’aquitaine de Mussidan. Cette journée, organisée par l’association Interbio Nouvelle-Aquitaine, aura pour thème “Bien répartir la valeur pour des filières bio équitables”.

Objectif. Cet événement s’inscrit dans le cadre du projet SME Organics (soutenu par le programme INTERREG Europe) qui vise à “Renforcer la compétitivité des PME du secteur de l’agriculture biologique”, auquel Interbio Nouvelle-Aquitaine et la Région sont partenaires.

Programme. Après l’intervention d’ouverture de Stéphane Triquart (maire de Mussidan), Sabine Brun-Rageul (directrice adjointe de la DRAAF Nouvelle-Aquitaine), Jérôme Orvain (conseiller régional délégué à l’agriculture biologique) et Philippe Lassalle Saint-Jean (président d’Interbio Nouvelle-Aquitaine) s’exprimeront sur la “Structuration des filières bio en Nouvelle-Aquitaine : enjeux et actualités, état d’avancement du projet SME Organics”. Puis un “Témoignage européen : soutien à la filière et développement d’un observatoire bio régional, l’exemple de la région des Pouilles” sera apporté par Lina Al Bitar, responsable du secteur agriculture biologique au Centre international de hautes études agronomiques méditerranéennes de Bari (IT). Il sera aussi question de “La feuille de route de l’IFOAM pour des filières plus équitables” avec Eri Gall, directeur des politiques, IFOAM EU (Fédération internationale des mouvements d’agriculture biologique). Deux ateliers, sous-formes de tables rondes, seront ensuite organisés autour des Etats généraux de l’alimentation (les nouvelles règles du jeu). L’un s’intéressera au “Bien produit, bien payé : de la construction du prix à la juste répartition de la valeur au sein de la filière. Les travaux et engagements des acteurs régionaux”. Il réunira la FRAB Nouvelle-Aquitaine, la Chambre d’agriculture Nouvelle-Aquitaine, Interbio Nouvelle-Aquitaine et la Coop de France Nouvelle-Aquitaine. L’autre sera consacré aux “Démarches solidaires et outils du commerce équitable”. Et pour échanger sur ce sujet, 5 intervenants : Terravita Project, Commerce Équitable France, Biocoop, Agrobio Périgord et Biopartenaire. L’après-midi sera entièrement dédié aux rendez-vous d’affaires rythmés en session de 20 minutes. L’objectif étant de développer des partenariats avec des fournisseurs, des transformateurs et/ou des distributeurs régionaux. Parmi les entreprises annoncées : Maison Meneau, Champidor, Moulin Beynel, Axioma France, Biolo’Klock, Léa Nature Naturenvie, Le comptoir d’herboristerie, Amanieux, OP Sud-Ouest bio, MiiMOSA (plate-forme de financement participatif exclusivement dédiée à l’agriculture et l’alimentation)...

Information et inscriptions : www.forum-filieres-bio.fr