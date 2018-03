L’intelligence économique consiste en « la maitrise et la protection des informations stratégiques utiles aux décideurs publics et privés ». Une telle démarche peut naturellement (...)

33 - 25e JDB sur la pratique de l’ergonomie

du mercredi 21 mars 2018 au vendredi 23 mars 2018

Les 25e Journées de Bordeaux sur la pratique de l’ergonomie se dérouleront du mercredi 21 au vendredi 23 mars à Talence. Elles s’articuleront autour du thème “Méthodes d’accompagnement et démarches participatives : nouvelles pratiques et nouveaux enjeux pour l’ergonomie ?”. Parmi les sujets qui seront développés par des experts : “Un nouvel enjeu pour l’intervention ergonomique : le travail en confiance” ; “La démarche participative en sciences du travail : entre domination et liberté de la volonté” ; “Du poste à la prise en compte de l’activité : entrer en interaction avec les décideurs” ; “Des simulations managériales aux simulations gouvernantielles : quelle participation des échelons décisionnels ?” ; “Participation, piège à c… ?!?! L’enjeu du dialogue social en question(s)”...

+ Cet événement annuel est à l’initiative de l’équipe d’ergonomie de Bordeaux INP Aquitaine, en partenariat avec l’Anact, l’Aract Nouvelle-Aquitaine, la Région Nouvelle-Aquitaine et l’Université de Bordeaux. Il est piloté par Adera Congrès.

Inscriptions : jdb@adera.fr