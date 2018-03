L’intelligence économique consiste en « la maitrise et la protection des informations stratégiques utiles aux décideurs publics et privés ». Une telle démarche peut naturellement (...)

79 - Les p’tits chronos de l’initiative arrivent à Niort

le mardi 27 mars 2018

Les p’tits chronos de l’initiative se dérouleront à Niort, le mardi 27 mars. Cet événement, qui s’adresse aux porteurs de projets (établissements déjà créés ou en cours de création) a pour objectif d’aider à “bien connaître et de maîtriser l’ensemble des solutions de financement et d’accompagnement de l’entreprise”. Le principe ? les participants changeront de table toutes les 20 minutes afin de rencontrer une quinzaine de structures, allant des acteurs bancaires aux financeurs solidaires. Au total ce sont 6 rendez-vous (planifiés) qui seront réalisés, permettant ainsi aux futurs créateurs de repartir avec un maximum de contacts et d’informations. Et la fin de l’après-midi sera consacrée à des rencontres libres avec les professionnels.

+ Cette 1ère édition est organisée par la plate-forme de financement participatif jadopetunprojet.com, la CCI des Deux-Sèvres, la CMA des Deux-Sèvres, Oxalis CAE, Aceascop CAE et la CRESS Nouvelle-Aquitaine.

Inscriptions : lucie@jadopteunprojet.com