L’intelligence économique consiste en « la maitrise et la protection des informations stratégiques utiles aux décideurs publics et privés ». Une telle démarche peut naturellement (...)

17 - Forêt-bois : Rencontre technique chez Ar Techman

le mardi 27 mars 2018

Futurobois, l’interprofession de la filière forêt-bois en Poitou-Charentes, organise une rencontre technique le mardi 27 mars. Elle portera sur le thème “Trier - Plier - Assembler - Palettiser - Encoller - Usiner. Les systèmes intégrés d’automatismes dans les entreprises du bois” et se déroulera chez Ar Techman à Saintes. Cette société, qui fait partie du groupe Hyd&Au, “possède une parfaite maîtrise de l’ingénierie des métiers du bois, pour répondre aux besoins spécifiques de ses clients” et dont le “savoir-faire va de la conception à la fabrication des systèmes intégrés de mécanisation”. La société compte notamment parmi ses clients, le Groupe Joubert, le Groupe Piveteau, Sotrinbois, les Meubles Minet. Le site de production, dont la visite sera pilotée par messieurs Leoni (directeur général) et Rouger (directeur du site), s’étend sur 3 000 m2.

Inscriptions : d.bellivier@futurobois.net