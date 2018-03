L’intelligence économique consiste en « la maitrise et la protection des informations stratégiques utiles aux décideurs publics et privés ». Une telle démarche peut naturellement (...)

64 - Utilisez efficacement les CV thèques à Bayonne

le mercredi 4 avril 2018

La CCI Bayonne Pays Basque organise une rencontre sur le thème “Utilisez efficacement les CV thèques et les réseaux sociaux pour rechercher les profils”, le mercredi 4 avril à Bayonne. Il s’agira notamment d’aborder la question “Quelle approche pour être le recruteur digital de demain ?”. Alors pour dénicher et attirer les bons profils, 4 points clés seront développés : Introduction aux CV thèques et réseaux sociaux ; Définir et mettre en œuvre une stratégie adaptée à son besoin ; Se familiariser avec Linkedin et Viadeo ; Gagner en efficacité : mettre en pratique sur un cas réel. + Les partenaires de cette rencontre sont : EuroSima (association européenne des industriels des Actions Sports), les clusters GOazen (tourisme en Pays basque), Pays Basque Digital (numérique) et Uztartu (agroalimentaire en Pays Basque).

Inscriptions : www.bayonne.cci.fr