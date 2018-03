47 - L’innovation : nouvelle frontière des stratégies...

L’association d’entrepreneurs pour le développement durable, Gascogne Environnement, organise une conférence-débat le vendredi 6 avril à Agen. Elle portera sur le thème “L’innovation : La nouvelle frontière des stratégies de développement durable” et sera animée par Elisabeth Laville. La fondatrice du cabinet Utopies, diplomée HEC et reconnue comme “l’une des expertes européennes du développement durable”, auteur du best-seller “L’entreprise verte”, et qui a reçu le Prix Veuve Clicquot de la Femme d’Affaires de l’année en 2008 (...), apportera son regard sur le sujet. Le contexte : “Désormais, le Développement Durable et la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) sont partout mais ne changent pas (assez) le monde ni l’impact des activités humaines...” et “si la réglementation impose des objectifs de plus en plus ambitieux, les stratégies RSE portent surtout sur les pratiques, ce qui ne résout pas, ou qu’une partie, des problèmes”.

Inscriptions : www.gascogne-environnement.com