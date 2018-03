79 - #6 Niort Numeric : “L’intelligence artificielle”

du jeudi 29 mars 2018 au vendredi 30 mars 2018

La manifestation du réseau niortais des acteurs du numérique, Niort Numeric, se déroulera du jeudi 29 au vendredi 30 mars à l’Acclameur à Niort. Cette 6e édition s’articulera autour du thème de “L’intelligence artificielle”. Cet événement, qui “soutient La French Tech”, est porté par Niort Agglo (la Communauté d’agglomération du Niortais), en partenariat avec le SPN (réSeau des Professionnels du Numérique), la CCI des Deux-Sèvres, la CMA des Deux-Sèvres, la Ville de Niort, l’Université de Poitiers, le Pôle universitaire de Niort et Pôle Emploi.

Objectif. “Niort dispose d’une concentration exceptionnelle de sièges sociaux de grandes sociétés d’assurance générant un grand nombre d’emplois liès au numérique (programmation, conseil, analyse, développement)”. Et, “pour répondre aux besoins spécifiques de ces groupes qui se transforment, de nombreuses start-up voient le jour”.

Niort Numeric vise à entretenir une dynamique de la filière numérique pour créer de l’emploi, en faisant connaître les formations et les métiers du numérique, à valoriser les savoir-faire en donnant une visibilité aux entreprises spécialisées dans l’informatique et le numérique, à sensibiliser les professionnels aux usages et technologies numériques et enfin à être un outil d’information sur les grands sujets informatiques.

Programme. Pendant ces 2 jours, plusieurs lieux de rencontres seront proposés dont notamment un showroom avec une cinquantaine d’exposants, un espace Keynote (présentations de start-up, produits et/ou services sous forme de pitchs), un Pôle Formation/Emploi et Innovation/Recherche où seront regroupés une quinzaine de stands (Université de Poitiers et Université de la Rochelle, CNAM, Fabrique du numérique, Pôle Emploi...). Parmi les temps forts, Les Rendez-vous d’affaires du numérique se tiendront toute la journée du jeudi et seront cette année axés sur les achats informatiques et numériques. Des rencontres de 20 mn seront organisées pour “mettre en contact des entreprises de services ou industrielles, des administrations ou des collectivités... en besoin de sous-traitances informatiques et des prestataires régionaux susceptibles de répondre à leurs demandes”. Le même jour un Startup Flash, animé par le cabinet de conseil Celencia, permettra” une rencontre privilégiée entre 9 grands comptes locaux, régionaux et nationaux, et 16 start-up”. L’objectif ? Simplifier la relation grands groupes/start-up en vue de “créer de nouveaux business numériques”. Le principe ? Les grands comptes - Banque Populaire, Crédit Agricole, Inter Mutuelles Assistance, MAAF, MACIF, Mutuelles de Poitiers, SoLocal Group et The French Chamber of Commerce in Singapore - pitcheront pendant 10 mn devant les start-up puis des rencontres auront lieu en entretiens individuels. Et, à signaler aussi la soirée French Tech qui sera consacrée à “L’inteligence artificielle : du mythe à la réalité - regards croisés” avec les invités d’honneur Jérôme Colombain, journaliste spécialisé Nouvelles-Technologies et Rand Hindi, entrepreneur et data scientist. Le vendredi un Jobdating se déroulera sur toute la journée. Piloté par le Comité du Bassin d’Emploi du Niortais (CBE), l’Ecole de la 2e chance et Pôle Emploi, il réunira 37 entreprises et plus de 200 offres d’emploi et de stage seront proposées. A signaler enfin que des conférences (table ronde “Start-up et territoires” ; “L’assurance augmentée” ; “IA / RPA / Architecture cognitives : Mythes, réalités et usages professionnels” ; “Intrapreneuriat : le meilleur des deux mondes ?” ; “Machines Learning en 2018 : démocratisation, tendances et challenges à venir”...) ainsi que des ateliers (“La data intelligence au service du business : approche exploratoire dans la définition de cas d’usage” ; “Créer sa première application d’IA” ; “IA et RH, quels impacts ?” ; “Vers le collaborateur augmenté : comment le Robotic Process Automation et l’intelligence artificielle optimisent vos processus”...) sont également au programme.

Information et inscriptions : www.niort-numeric.fr