86 - Roadshow ALLIS NA à Poitiers : le cancer, de la recherche à la prise en charge du patient

le mardi 27 mars 2018

Après Limoges en décembre dernier (l’hebdo/APS n° 2064 - pages agenda), le roadshow Alliance Innovation Santé Nouvelle-Aquitaine (ALLIS NA) fera une étape le mardi 27 mars à Poitiers, au Centre de conférences Grand Poitiers. Ce 2e rendez-vous s’intéressera aux thématiques “Thérapies/Traitements ; Vectorisation/Drug delivery ; Candidats-Médicaments”. Cet événement, organisé par la fédération des pôles et cluster santé de la région ALLIS NA, s’adresse aux chefs d’entreprises, managers et scientifiques des équipes de recherche industrielles, chercheurs académiques et étudiants, cliniciens, fonds d’investissements, business angels et structures d’accompagnement à l’innovation et au développement économique.

Objectif. Dans le domaine du cancer,“mettre en contact les différents acteurs de la région, industriels, universitaires, chercheurs et cliniciens”. En organisant cet événement sur l’ensemble du territoire régional, “l’Alliance participe à la définition et à la constitution d’une communauté d’acteurs regroupés autour de la filière cancer qui pourra par la suite perdurer, être animée et mobilisée pour des actions ultérieures”.

Programme. Il s’agira de présenter une vitrine des compétences et du dynamisme des acteurs, “dans ce domaine hautement stratégique pour la Région”. Des conférences et des pitchs sont prévus ainsi que des rencontres B2B en vue de “Développer les opportunités de collaboration et de business entre les acteurs de la Nouvelle-Aquitaine”. Un concours d’innovations, dont l’objectif est de récompenser 3 innovations dans le domaine de la lutte contre le cancer (en cours de mise sur le marché ou mises sur le marché depuis moins de 2 ans) sera aussi organisé.

Parmi les entreprises pressenties pour intervenir sur cette étape : B Cell Design (87), Oncomedics (87), Seekyo (86), OP2 Drugs (33), Novaptech (33), µThérapie (33), AB Leads (33).

+ La 3e et dernière étape aura lieu à Bordeaux, le mercredi 16 mai.

Information : cluster-tic-sante-aquitain.com