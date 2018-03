33 - Santé : “Psychologie de la décision et management des risques””

le jeudi 15 mars 2018

Le CHU de Bordeaux organise le jeudi 15 mars à Talence un colloque intitulé “Psychologie de la décision et management des risques : regards croisés aéronautique & santé”. Trois grandes thématiques seront développées au cours de cette journée. La première “Psychologie de la décision” abordera la “Neurobiologie de la prise de décision”, mais aussi comment “Préparer en équipe la prise de décision individuelle : l’exemple du pilote d’essai” et le sujet “Medical team training : une sécurisation des soins inspirée de l’aéronautique”. La seconde “Association de la technique et de l’humain” développera également 3 points : “La réalité virtuelle au service du diagnostic, de la thérapeutique et de la formation en santé” ; “Apprendre sur simulateur, efficacité et limites : le recul de l’aéronautique” ; “Des avions sans pilote et des blocs sans chirurgien : enjeux de l’augmentation de l’humain et de la robotisation”. Et la troisième portera sur le “Management des risques”. Ici seront évoqués : “Les points de vigilance dans le développement, la validation et l’utilisation des indicateurs” ; “Le lean en milieu hospitalier, un outil permettant de combiner performance et qualité/sécurité” ; “Où et comment prendre en compte le facteur humain dans une organisation ?”... Plusieurs spécialistes - professeurs, directeurs de recherche mais aussi conseillers... - interviendront pour apporter leur expertise sur ces sujets. A préciser que l’ouverture du colloque se déroulera en présence de Geneviève Darrieussecq, secrétaire d’État auprès du ministre des Armées et d’Alain Juppé, président du conseil de surveillance du CHU de Bordeaux, maire de la Ville de Bordeaux et président de Bordeaux Métropole. Le grand témoin de cet événement, est le professeur Amalberti, conseiller auprès de la Haute Autorité de Santé (HAS).

+ Le colloque a été préparé en partenariat avec l’Université de Bordeaux et le pôle de compétitivité Aerospace Valley.

Information : alexandra.urbain@chu-bordeaux.fr