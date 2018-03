33 - Conférence sur la blockchain à Bordeaux

le jeudi 15 mars 2018

Kedge Executive Education et BeeMyBees organisent une conférence sur le thème “La blockchain : pourquoi toutes ces facettes donnent le vertige ?”, le jeudi 15 mars à Talence. Elle se déroulera en présence de Pierre Paperon, ingénieur des Arts et Métiers, titulaire d’un MBA HEC, créateur de Solid avec Kim Dauthel (société dédiée à l’accompagnement de multiples clients internationaux dans l’utilisation de la blockchain). Cet entrepreneur qui a été DG ou conseiller en stratégie dans des entreprises comme McKinsey, Havas Advertising, Poweo, Apple, Danone, Altavista, Lastminute.com, TF1… répondra notamment aux questions “Qu’est-ce que la blockchain ou technologie blockchain ? Et quelles sont ses implications avec le Bitcoin et les cryptomonnaies ?”. Et il présentera les nombreuses facettes de la blockchain : Les applications possibles en vingt exemples ; La méthode "ICO" (Initial Coin Offering : en quoi cette approche est-elle disruptive des métiers de financement classique ?) ; Les impacts de ces nouvelles technologies sur les économies classiques et les transitions sociétales et énergétiques à venir ; La géostratégie à l’œuvre en toile de fond...

Inscriptions : https://formation.kedge.edu/