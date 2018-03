33 - “Entreprises, osez l’Afrique”

le mardi 20 mars 2018

Medef International, Bpifrance, KPMG et EuromedCapital organisent, en partenariat avec la CCI Bordeaux Gironde et le Club d’entreprises Bordeaux Afrique (CBSOA), une rencontre sur le thème “Entreprises, osez l’Afrique”, le mardi 20 mars à Bordeaux. Il s’agira notamment d’aborder les opportunités d’affaires en Afrique et les financements. “Un panel d’entreprises, de conseils et de fonds d’investissement vous fera part de son approche et de son expérience de développement sur le continent ainsi que des éléments à prendre en compte pour une stratégie africaine préparée et réussie !”. Pour tout savoir sur le sujet, deux tables rondes sont au programme : “Pourquoi et comment l’Afrique ?” et “Réussir son investissement en Afrique”.

Inscriptions : bordeauxgironde.cci.fr