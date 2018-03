L’intelligence économique consiste en « la maitrise et la protection des informations stratégiques utiles aux décideurs publics et privés ». Une telle démarche peut naturellement (...)

64 - Salon des Comités d’entreprise à Pau

le jeudi 15 mars 2018

France CE, le salon des élus de CE et des représentants du personnel, se déroulera le jeudi 15 mars à Pau. Cette journée a pour objectif de faire découvrir les dernières nouveautés (offres spéciales CE, nouveaux fournisseurs, nouveaux produits..) et ce sera aussi l’occasion de bénéficier de conseils ainsi que de solutions personnalisées. 70 exposants présenteront des produits et/ou des services autour de la fête de Noël (colis, jouets, arbres de Noël...), concernant le tourisme et les loisirs (weekends, vacances...), le fonctionnement du CE et son rôle économique (syndicats, équipement, conseils...), les avantages pour les salariés (billetterie, chèques emploi services...) mais aussi tout ce qui se rapporte à la protection sociale, au commerce équitable... Des conférences thématiques animées par des experts sont également prévues (élection du CSE, le CE et l’URSSAF, les changements avec les ordonnances...).

Inscriptions : www.salons-france-ce.com