33 - Start-up, la tentation américaine à Pessac

le jeudi 15 mars 2018

Dans le cadre du programme MidiTec, Unitec organise une rencontre le jeudi 15 mars à Pessac. Elle portera sur le thème “La tentation américaine”. Le constat est le suivant : “Les start-up françaises s’expatrient désormais sans complexe aux Etats-Unis”. Pour en savoir un peu plus sur le sujet, Thierry Levy, spécialisé dans l’accompagnement des start-up et PME françaises aux Etats-Unis, créateur d’entreprises dans la Silicon Valley depuis 20 ans et auteur du livre “Les 30 erreurs des entrepreneurs français aux Etats-Unis” , apportera son expertise sur le sujet, ses conseils ainsi que les bonnes pratiques.

+ MidiTec a pour objectif de comprendre, anticiper et échanger sur les enjeux de l’innovation. Ce rendez-vous est bimestriel.

