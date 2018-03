L’intelligence économique consiste en « la maitrise et la protection des informations stratégiques utiles aux décideurs publics et privés ». Une telle démarche peut naturellement (...)

33 - “Café numérique Innovation” à Bordeaux

le jeudi 22 mars 2018

Dans le cadre du programme Cafés de la création organisé par le Crédit Agricole Aquitaine, une rencontre est programmée sur le thème du numérique et de l’innovation, le jeudi 22 mars à Bordeaux. Des experts seront présents pour répondre aux questions des participants.

+ Ce dispositif a “pour objectif de faire émerger des projets de création d’entreprises sur notre territoire, et d’offrir une oreille attentive et experte à ces créateurs quel que soit le niveau de maturité de leur projet”.

Inscriptions : cafésdecreation@ca-aquitaine.fr