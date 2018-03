33 - Semaine des métiers de la vigne et du vin de Gironde

du lundi 12 mars 2018 au vendredi 16 mars 2018

La Semaine des métiers de la vigne et du vin de Gironde aura lieu du lundi 12 au vendredi 16 mars. A cette occasion, plusieurs rendez-vous sont programmés sur l’ensemble du département et 5 thématiques rythmeront cette “1ère semaine entièrement dédiée à l’emploi viti-vinicole” : Filière bois / Bio et biodynamie / Oenotourisme et commerce / Vigne et chais / Embouteillage et logistique. Cette manifestation est organisée par Pôle Emploi avec le soutien de l’ANEFA Gironde et le Conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux (CIVB).

Objectif. “Pour répondre aux enjeux économiques, face au poids que représente la filière viti-vinicole en Gironde, pour promouvoir les métiers de la filière et aider les entreprises qui recrutent”. Et à cette occasion, plusieurs centaines de postes seront à pourvoir.

Programme. Prés de 50 entreprises (établissements de formation, exploitants, négociants, châteaux...) participeront à l’événement. Au cours de cette semaine, ce sont 25 rendez-vous qui sont prévus dans différentes communes du territoire. Certains concerneront des découvertes métiers : tonnelier par l’Ecole de Tonnellerie de Blanquefort, le domaine de la logistique et de l’embouteillage par la société Dartess à Blanquefort... D’autres permettront de visiter des châteaux ou des entreprises : Château Haut Nouchet (Pessac-Léognan), Johanès Boubée à Beychac et Caillau... Des rencontres avec les entreprises qui recrutent sont programmées en fin de semaine. Le jeudi à Bègles, ce sont des offres pour des emplois saisonniers qui seront proposées et à Libourne, un jobdating Vitiparty sera organisé pour les ouvriers qualifiés en viticulture. Le vendredi, les recrutements concerneront le Château Picque Caillou (Mérignac) et le fabricant de bouchons de liège Aquitaine liège (Pessac). Deux tables rondes sont aussi prévues autour de la thématique “Bio et Biodynamie”. L’une réunira plusieurs intervenants dont notamment les syndicats viticoles, Côtes de Bourg et Côtes de Bordeaux-Blaye et des viticulteurs bios et biodynamie. Il s’agira de faire un “zoom sur un marché en pleine expansion, l’emploi et les besoins en compétences”. L’autre sera animée par Pôle Emploi où seront développés 3 points : le passage d’une exploitation conventionnelle à une exploitation bio ; le bio dans la viticulture, une réponse alternative à l’évolution de la réglementation européenne ; l’approche des marchés et adaptation des compétences.

Information : pole-emploi-nouvelle-aquitaine.fr