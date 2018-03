L’intelligence économique consiste en « la maitrise et la protection des informations stratégiques utiles aux décideurs publics et privés ». Une telle démarche peut naturellement (...)

17 - Visite de l’entreprise SM France à Rochefort

le jeudi 15 mars 2018

Futurobois, l’interprofession de la filière forêt bois papier, organise le jeudi 15 mars la visite de l’entreprise SM France implantée à Rochefort sur Mer. Cette société (60 salariés), spécialisée dans la fabrication de plateaux de tables en bois “stratifié-moulé” destinés au marché professionnel de l’hôtellerie et de la restauration, est la seule en France à détenir le brevet Werzalit. Eric Louge, directeur général de SM France, présentera l’activité de l’entreprise. Ensuite, cette rencontre se poursuivra par la visite des ateliers de production avec comme fil conducteur la thématique “Le recyclage du matériau bois : comment passer d’un "connexe" à un plateau de table présentant de la valeur ajoutée ?”. A l’issue de ce parcours, Eric Louge fera part de son retour d’expérience. Il s’exprimera sur la thématique “Comment accompagner les collaborateurs face à l’évolution de l’entreprise ?”. Il évoquera l’évolution de la société, les freins, la gestion des ressources humaines, le développement stratégique, la concurrrence étrangère... depuis sa prise de fonction, il y a 2 ans et demi - “Reprendre une entreprise : comment imposer sa "patte" tout en prenant en compte son historique, ses forces vives, ses points forts et ses faiblesses”.

Inscriptions : f.benoist@futurobois.net