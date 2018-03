L’intelligence économique consiste en « la maitrise et la protection des informations stratégiques utiles aux décideurs publics et privés ». Une telle démarche peut naturellement (...)

64 - Journée Bask’invest à Bayonne

le jeudi 22 mars 2018

Estia Entreprendre (établissement de la CCI Bayonne Pays Basque, département de l’Estia dédié à la création et au développement des jeunes entreprises à vocation technologique) organise une journée “Bask’invest”, le jeudi 22 mars à Bayonne. Cette “rencontre des financeurs et des entreprises en croissance au sud de l’Aquitaine” se déroulera sous la forme d’un speed meeting avec la possibilité de rencontrer 4 fonds (maximum). A préciser que sont aussi prévus un concours de pitchs et une table ronde sur le thème “10 idées reçues de la levée de fonds”.

Inscriptions : www.entreprendre.estia.fr