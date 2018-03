L’intelligence économique consiste en « la maitrise et la protection des informations stratégiques utiles aux décideurs publics et privés ». Une telle démarche peut naturellement (...)

17-33 - Eco-construction : Tout savoir sur le Label E+C-

le lundi 12 mars 2018le mercredi 14 mars 2018

En vue de la future réglementation énergétique et environnementale des bâtiments, le cluster Eco Habitat (le réseau des acteurs de l’éco-construction en Nouvelle-Aquitaine) organise, en partenariat avec l’ADEME, deux rencontres sur le thème “Label E+C-, comment atteindre les objectifs visés ?”. L’une aura lieu le lundi 12 mars à La Rochelle et l’autre le mercredi 14 mars à Bordeaux. Il s’agira notamment de découvrir des projets labellisés, ou en cours de labellisation, afin de comprendre les grands principes du label E+C- (énergie positive et réduction carbone), les objectifs visés, la faisabilité technique ainsi que les grands choix constructifs et points de vigilance à respecter pour parvenir à ces objectifs.

Cette rencontre réunira des bureaux d’études experts et des témoignages de professionnels (MO et MOe) sont également inscrits au programme.

Inscriptions : 05 49 45 95 69