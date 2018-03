17 - “Secrets de la réussite” avec Laurence Parisot

le jeudi 8 mars 2018

A l’occasion de la journée internationale des droits des femmes, l’association Trajectoires d’entreprise au féminin organise plusieurs rencontres, le jeudi 8 mars. L’invité d’honneur de cet événement ­est Laurence Parisot, dirigeante d’entreprise, présidente-directrice générale de l’institut de sondage IFOP entre 1990 et 2007 (aujourd’hui vice-présidente) et présidente du Medef de 2005 à 2013. L’après-midi sera consacrée à des visites d’entreprises situées à La Rochelle et à Périgny. Au programme : QualiColor, spécialisée dans l’application de peinture industrielle sur pièces métalliques (grenaillage et thermolaquage) dirigée par Mélanie Barbeau ; Espace Investissement, spécialisée dans la promotion immobilière, avec à sa direction Janet Henon-Guinaudeau ; Intemporel, fabricant de sièges d’ameublement d’intérieur, dont la gérance est assurée par Emmanuelle le Meur. Le soir, l’événement se poursuivra sur le site du Crédit Agricole à Lagord. Tout d’abord, une table ronde réunira Laurence Parisot et les dirigeantes des trois sociétés visitées. Puis Laurence Parisot tiendra une conférence sur le thème “Quand les femmes dévoilent leurs secrets de réussite en entreprise !”.

+ Le programme indique aussi une rencontre entre Laurence Parisot et les instances politiques et économiques locales.

Inscriptions : www.trajectoires17.fr