33 - 53e Congrès national de la Fédération DLR à Bordeaux

du jeudi 22 mars 2018 au vendredi 23 mars 2018

Le 53e Congrès national de la Fédération des matériels de construction et de manutention DLR aura lieu le jeudi 22 et le vendredi 23 mars au Palais des Congrès de Bordeaux. A cette occasion, ce sont plus 700 professionnels “soit plus de 70% des marchés de la distribution, location et réparation de matériels de BTP et manutention, mais aussi de la location de grues à tour, du levage, du modulaire, du montage et de réparation de grues, de la location et fabrication de cabines sanitaires mobiles autonomes” qui sont attendus. La thématique de l’événement est “Nouvelles données, nouvelle donne”.

Objectif. Réunir les professionnels des matériels de construction et de manutention afin de se préparer à ce “nouveau monde de réseaux, d’échanges, de technologies et d’organisations en perpétuel mouvement qui se profile”.

Programme. Les participants pourront visiter un espace où seront réunis les exposants ainsi que les partenaires et assister à plusieurs conférences. Les thématiques abordées : “Nos matériels produisent... des données” avec Alain Bensoussan (avocat spécialisé en droit des technologies avancées), “Les secrets du joystick” avec un collaborateur de l’entreprise Bosch Rexroth (spécialisée dans le déplacement de charges lourdes), “L’empire des croyances” avec Gérald Bronner (sociologue), “Big Bang BIM” avec Patrick Vrignon (BTP consultants), “Hors site Building” avec Pascal Chazal (éditeur du magazine Hors-Site) qui évoquera l’industrie modulaire. La conférence de clôture sera assurée par Gilles Babinet, expert digital de la France auprès de la Commission européenne. Il apportera son regard sur le thème “L’avènement des plateformes”. A signaler aussi que les Grands prix matériel DLR/Chantiers de France (1ère édition) seront décernés à “5 adhérents et exposants sous le prisme de l’innovation, plus une personnalité de l’année”. Enfin, à noter que l’élection du président (mandat de 2 ans) de la fédération est programmée lors de la tenue de l’assemblée générale.

Information et inscriptions : www.dlr.fr