16 - 1er Rendez-vous des savoir-faire d’excellence en Nouvelle-Aquitaine

le jeudi 15 mars 2018

Le Rendez-vous des savoir-faire d’excellence en Nouvelle-Aquitaine se tiendra le jeudi 15 mars à La Rochefoucauld (Espace des Carmes). Cette première édition s’articulera autour du thème “Label EPV (Entreprise du patrimoine vivant), un avantage concurrentiel”. Cet événement, qui est organisé par la Région Nouvelle-Aquitaine, se déroulera en présence de son président Alain Rousset et de Renaud Dutreil, chef d’entreprise, ancien ministre des PME et créateur du label EPV (lire par ailleurs le 16h/APS n° 3618, 3271, 3132 et 3021).

Objectif. Bénéficier des retours d’expériences des entreprises “qui se sont déjà engagées dans la labellisation afin de se différencier sur leurs marchés et créer davantage de valeur”. Ce sera aussi l’occasion “d’échanger autour de projets et d’élargir votre réseau”.

Programme. Après l’intervention d’ouverture de cette journée par le président Alain Rousset, deux tables rondes sont prévues où les entreprises Tissage Moutet (Orthez - 64), Filature Fonty (Rougnat - 23) et Les bouchages Delage (Gensac la Pallue - 16) apporteront leur témoignage. L’une s’intéressera aux “Labels, un avantage concurrentiel créateur de valeur” avec un zoom sur le label EPV. Sur cette thématique, interviendront Alexis Govciyan, directeur de l’Institut supérieur des métiers, Thierry Moysset, président de l’AFIGIA (Association française des indications géographiques industrielles et artisanales) et Ivan Dumon, président de l’Association des repreneurs d’entreprises aux savoir-faire d’excellence. L’autre aura pour vocation d’échanger autour des “Actions de la Région et de ses partenaires pour promouvoir la labellisation de ses entreprises”. Elle se déroulera avec Bernard Uthurry, vice-président du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, Pierre Massy, président de la CCI 87 et vice-président de la CCIR, Jean-Pierre Gros, président de la CRMA et Jean-Marc Jay, directeur général du Crédit Mutuel Sud-Ouest. Laura Perrard, fondatrice du salon du Luxe à Paris, donnera ensuite une conférence intitulée “Le luxe : un marché à investir”. L’après-midi, des ateliers “Remue-méninges” permettront d’aborder les opportunités de labellisation EPV à travers 3 thématiques : Former, recruter, financer - Se développer à l’international - Reprendre et perpétuer un savoir-faire. Et pour la restitution des ateliers, des pistes de travail et la clôture de l’évènement sont annoncés Martine Pinvielle (ancienne ministre au Commerce et à l’Artisanat, conseillère régionale) Renaud Dutreil, et Frédérique Espagnac (sénatrice des Pyrénées-Atlantiques, conseillère régionale). A signaler que des rendez-vous pré-programmés pourront être organisés avec les partenaires de cette journée.

Inscriptions : marine.mace@nouvelle-aquitaine.fr