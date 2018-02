L’intelligence économique consiste en « la maitrise et la protection des informations stratégiques utiles aux décideurs publics et privés ». Une telle démarche peut naturellement (...)

33 - Aquibat : matinale avec le Cobaty

le jeudi 15 mars 2018

Le Cobaty Bordeaux Métropole organise au sein du salon Aquibat (voir ci-dessus) une matinale qui s’articulera autour du thème “Build back better, construire et reconstruire avec une conception résiliente”, le jeudi 15 mars. A préciser que “La résilience est la capacité d’un système à retrouver ses propriétés initiales après avoir subi un choc”. Le sujet sera développé en 3 parties : “Construire résilient” (évolution climatique et construction sur le long terme), “Aménager résilient” vu par un acteur du territoire et “Concevoir résilient” expliqué par un architecte-urbaniste.

Inscriptions : cobatybordeauxmetropole@gmail.com